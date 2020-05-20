41 новий випадок і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Найбільше випадків зареєстрували в Ківерцівському районі – 24, в Луцькому районі зареєстровано 4 випадки, в м.Ковелі — 3 випадки, по два випадки в м.Луцьку, Горохівському та Камінь-Каширському районах, по одному випадку зареєстровано в м. Нововолинську, Іваничівському, Маневицькому та Локачинському районах. Одужало за добу 10 осіб. Померло 4 особи (м.Луцьк, м.Нововолинськ, м. Ковель, Ківерцівський район).

Загалом станом на 10.00 год. 20 травня в області зареєстрували 676 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 168 осіб. 21 випадок хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 140 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;

м.Ковель – 115 випадків, в тому числі 4 летальних;

Ковельський район – 4 випадки;

Ківерцівський район – 101 випадок, в т.ч. 2 летальних;

м. Нововолинськ – 66 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Іваничівський район – 13 випадків;

Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Маневицький район – 40 випадків, в тому числі 1 летальний;

Горохівський район – 29 випадків;

Володимир-Волинський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Камінь-Каширський район – 15 випадків;

Локачинський район – 11 випадків;

Любомльський район – 8 випадків.

Шацький район – 7 випадків;

Рожищенський район – 6 випадків;

Любешівський район – 4 випадки;

Турійський район – 3 випадки;

Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 4489 осіб, в тому числі за останню добу – 140 осіб.