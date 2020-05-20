Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

В правительстве РФ в качестве антикризисной меры обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана по восстановлению экономики, которую минэкономразвития направило в кабмин.

Согласно документу, до конца 2020 года на досрочную пенсию смогут уйти россияне, которым до выхода на отдых остается три года, невзирая на стаж работы, то есть женщины 53 с половиной и мужчины 58 с половиной лет. Сейчас такая возможность доступна только тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, считают авторы документа.

Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице с нынешних 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей на ближайшие три месяца.

Источник издания, знакомый с текстом проекта, подчеркнул, что в документ постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии. «Известия» ознакомились с выдержками из плана, актуальными по состоянию на 18 мая.