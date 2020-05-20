Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

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mavit
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В правительстве РФ в качестве антикризисной меры обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана по восстановлению экономики, которую минэкономразвития направило в кабмин.

Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Согласно документу, до конца 2020 года на досрочную пенсию смогут уйти россияне, которым до выхода на отдых остается три года, невзирая на стаж работы, то есть женщины 53 с половиной и мужчины 58 с половиной лет. Сейчас такая возможность доступна только тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, считают авторы документа.

Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице с нынешних 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей на ближайшие три месяца.

Источник издания, знакомый с текстом проекта, подчеркнул, что в документ постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии. «Известия» ознакомились с выдержками из плана, актуальными по состоянию на 18 мая.