«Известия»: в РФ могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

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Кирилл Каллиников/РАИ «Новости»

Минтруд России выступил с предложением смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.

Как отмечает издание, в этом плане указано, что до конца 2020 года на досрочную пенсию смогут претендовать граждане, которым остается еще три года до выхода на пенсию. Уточняется, что речь идет женщинах в возрасте 53,5 лет, а также мужчинах, которым 58,5 лет.

При этом в документе не говорится о необходимости обязательного трудового стажа в 25 лет для мужчин и 20 лет для мужчин.

Также в плане предусмотрена возможность повышения минимальной величины пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая этого года.

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