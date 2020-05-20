Трамп заявил о своем разочаровании в КНР из-за пандемии коронавируса

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Китае из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он задался вопросом о том, почему COVID-19 не попал в другие районы Китая, а власти КНР помешали этому вирусу распространиться за пределы Уханя.

«Но они не помешали ему вырваться в остальной мир, в том числе в США.И почему они не пустили нас, чтобы мы помогли им решить эту проблему. Так что я очень разочарован в Китае», — сказал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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