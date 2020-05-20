«Зачем выделять миллиарды на их содержание?»: эксперты объяснили, что стоит за предложением ликвидировать Совфед

Вице-спикер Государственной думы зондирует общественное мнение

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить возможность ликвидации верхней палаты российского парламента — Совета Федерации. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Так, вице-спикер Государственной думы аргументировал свою позицию тем, что в стране «много ненужных депутатов и чиновников». «Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней, в том числе в Государственной думе и Мосгордуме», — заявил Жириновский.

Напомним, с аналогичным предложением лидер ЛДПР выступал в своем Twitter 12 мая. Тогда он написал, что если сократить количество депутатов по стране в два раза, то удастся сэкономить деньги и «обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах».

Это не единственное экстравагантное предложение Жириновского. Так, он предлагал проводить выборы раз в два-три года, «чтобы люди реже собирались на участках». Кроме того, он советовал отменить Единый государственный экзамен, развивать внутренний туризм и поддерживать переезд людей в деревни.

Многие россияне слабо представляют, чем занимается Совет Федерации

Как заявил «Блокноту» политолог Роман Колесников, Владимир Жириновский являет собой одно из крайних звеньев управляемой части политического спектра России: «Как известно, лидер ЛДПР – это человек, который исключительное значение придает социологическим сводкам. Хотя для того, чтобы решиться озвучить инициативу о ликвидации верхней палаты парламента, Жириновскому не потребовалось никаких социологических данных. В народном сознании сенаторы – это кто? Те же депутаты, чиновники, то есть дармоеды. А как известно чем их меньше, тем лучше. Конечно, очередное громкое предложение Владимира Вольфовича известности ему и его партии не прибавит – о нем и о его главном детище и так все в России прекрасно знают, однако капельку народной любви в преддверии (пока еще) сентябрьских выборов добавить может».

По его словам, довольно часто через Жириновского администрация президента вкидывает в масс-медиа какие-то идеи, чтобы посмотреть на получившийся резонанс, высказывания бессменного главы либерал-демократов могут быть сигналом о каких-либо грядущих изменениях. «Но в этом случае никакого сигнала нет. В обновленной Конституции, как мы помним, роль Совета Федерации даже усилена. Так что это чистой воды пиар-ход. Таковых в политической карьере Владимира Жириновского и не счесть», — заключил Колесников.

Владимир Жириновский — один из самых опытных политиков в России, напомнил в разговоре с «Блокнотом» директор агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин. «Его отличает то, что он может нащупать любой даже самый тонкий политический нерв. Собственно, его высказывания о сокращении Совета Федерации как раз таки укладываются в логику будущего транзита власти и изменении политической конфигурации страны. По сути, давно уже Совет федерации называют некой синекурой для экс-губернаторов и федеральных чиновников», — пояснил Хамидуллин.

Лидер ЛДПР регулярно выступает с экстравагантными инициативами

Наверное, сейчас даже и не вспомнить о какой-либо значимой инициативе сенаторов или, наоборот, о том, какой законопроект Совфед не поддержал, подчеркнул эксперт.

«В глазах многих это просто незначительная копия Госдумы, и у людей нет понимания, чем там вообще сенаторы занимаются, как и нет понимания эффективности и необходимости верхней палаты. По сути, Совфед является некой площадкой, на которой представители регионов отстаивают их интересы на федеральном уровне. Но, постойте, разве депутаты Государственной думы не должны делать тоже самое? Поэтому действительно можно задаться вопросом, зачем нам дублирующий орган и миллиардные бюджеты на его содержание. Другое дело — возможна ли реализация инициативы Жириновского? Я думаю, навряд ли. К тому же, в поправках к Конституции ничего об этом не говорится», — заключил Хамидуллин.

Коронавирус вытеснил большинство политиков из повестки, вот они и пытаются время от времени напоминать о себе, утверждает в беседе с «Блокнотом» политолог Аббас Галлямов. «Жириновский делает это в привычном популистском стиле», — резюмировал эксперт.