Одну новую смерть десятки случаев заражения коронавирусом зафиксировали Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае еще один человек скончался от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Также было выявлено 40 человек с положительными результатами тестов.

19 мая в Алтайском крае скончался шестой пациент с диагнозом COVID-19. Им стал 64-летний мужчина из Славгорода. Отмечается, что как и при других летальных исходах, течение болезни проходило тяжело из-за хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем. Оперштаб сообщил, что врачи ковидного госпиталя барнаульской больницы № 5 провели тромболитическую терапию и все необходимые меры, но спасти жизнь пациента не смогли.

Тем временем в крае коронавирус подтвердился еще у 40 человек. 23 человека было выявлено в Барнауле, три – в Курьинском районе, по два – в Рубцовске, Новоалтайске и Первомайском районе, еще по одному – в Рубцовском, Косихинском, Бурлинском, Шипуновском, Завьяловском и Каменском районах. Устанавливается круг их контактов, ведется контроль над обследованием зараженных, проводится дезинфекция в очагах. При этом 24 человека выздоровели за прошедшие сутки.

На 20 мая в Алтайском крае было выявлено 1054 человека с коронавирусом. Всего было выписано 546 пациентов. За все время было зафиксировано шесть летальных исходов. Последние два случая – за минувший день: накануне скончалась 68-летняя жительница Тюменцевского района.