СМИ: против Порошенко завели дело о госизмене

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Vasily Fedosenko/Reuters

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью против экс-президента страны Петра Порошенко после того, как была обнародованы аудиозаписи, на которой тот, предположительно, разговаривает с бывшем вице-президентом США Джо Байденом. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

По данным источника, офис генпрокурора уже подал сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщает издание, к материалам дела также будет приобщена флешка с аудиозаписями, в которой Порошенко якобы общается по телефону с Байденом и экс-госсекретарем США Джоном Керри. Электронный носитель с записями разговоров ведомству передал депутат Рады Андрей Деркач.

Ранее стало известно, что Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, якобы Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

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