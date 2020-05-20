Экс-министр юстиции Турции подверг критике избиение журналиста тюремными охранниками

«Обращение с заключёнными, принятое в средневековые времена, неприемлемо, в связи с чем необходимо предпринять дальнейшие действия», — цитирует Artı Gerçek высказывания Чичека.

По словам экс-министра, когда правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти она проводила политику «нулевой терпимости к пыткам». Заявления о пытках не следует игнорировать, отметил он.

Напомним, что журналист Барыш Пехливан, главный редактор газеты OdaTV, был избит тюремными надзирателями в тюрьме Силиври, написала Cumhuriyet 8 марта со ссылкой на адвоката журналиста.

Отметим также, что Пехливан был арестован 6 марта за сообщение о похоронах высокопоставленного офицера турецкой разведки, погибшего в Ливии.