Сотрудников больницы скорой помощи Алтайского края закрыли карантин из-за случаев заражения коронавирусом

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи временно приостановила госпитализацию пациентов. Как сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале, причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусной инфекцией в стенах медучреждения. Его работников на две недели оставят жить в больнице для исключения распространения инфекции.

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю подтвердили, что прием пациентов отделениями, где зарегистрированы факты заражения, закрыт. Пациенты и персонал из этих отделений останутся в стенах больницы на две недели, им предстоит пройти дообследование. При этом не уточняется, кто именно оказался заражен COVID-19. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, отделения изолируют друг от друга, персонал закрепляют за отделениями. Совместительство работы в других медорганизациях на это время запрещено.

Больных хирургического травматологического и кардиологического профиля теперь будут направлять в другие медучреждения города. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм. В настоящий момент в медицинской организации проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.