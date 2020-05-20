Крис Фрум и Якоб Фульсанг об участии в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум готовится к участию в виртуальном турнире «The Challenge of Stars» /«Вызов звёзд» на фоне разгоревшихся обсуждений о его возможном уходе из команды Ineos. В этом году Крис Фрум ставит целью борьбу за пятый титул победителя Тур де Франс.

Перед виртуальным турниром Крис Фрум во время пресс-конференции сказал изданию Marca: «Сейчас мне надо обдумать несколько вопросов, что я в данный момент и делаю. В течение следующих недель и месяцев я должен привести мысли в порядок. Надеюсь, когда всё это нынешнее безумие кончится, у меня будет чёткая картина того, что готовит будущее».

А пока что целью Криса Фрума является «Вызов звёзд».

23 и 24 мая 8 спринтеров и универсалов и 8 горняков будут в отдельных группах бороться за титул победителя на своих трассах. Участники будут сражаться один на один, а затем выходить в следующий круг, пока не определится победитель.

Маршрут «The Challenge of Stars» для спринтеров – это 1,2 км дистанции со средним градиентом 0,97% и максимальным 2,53%. Для горняков – 2,9 км подъёма со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%.

Соревнование организует компания RCS Sport в сотрудничестве с платформой BKOOL, Tissot и Enel.

Участники «The Challenge of Stars»

Спринтеры/универсалы:

Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe)

Mads Pedersen (Trek — Segafredo)

Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic)

Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Fabio Jakobsen (Deceuninck — Quick Step)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Matteo Trentin (CCC Team)

Filippo Ganna (Team Ineos)

Горняки:

Rafał Majka (Bora–Hansgrohe)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

Simon Geschke (CCC Team)

Chris Froome (Team Ineos)

Крис Фрум: «Хорошо, что сейчас, когда у нас нет возможности выступать в обычных гонках, благодаря технологиям появляются такие соревнования как «The Challenge of Stars», которые порадуют фанатов. С нетерпением жду участия в этом новом типе борьбы с топовыми гонщиками велоспорта».

Якоб Фульсанг: «Учитывая текущую ситуацию, большое число отменённых или перенесённых гонок, занятия спортом в помещении – отличная альтернатива для тренировок, пока мы ждём возвращения к соревнованиям на открытом воздухе. Мы с нетерпением ждём, когда будем выступать в гонках нового международного календаря, а пока приятно хотя бы немного почувствовать вкус соревнований и побороться с профессионалами в виртуальной гонке».