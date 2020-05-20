В администрации США сообщили, что рады выздоровлению Мишустина

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Власти США рады, что премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

Он отметил, что США рады узнать, что российский премьер «чувствует себя лучше».

«Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», — заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее стало известно, что Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы кабмина.

Коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у Мишустина 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии президенту и его направили на лечение в медицинское учреждение. Находясь в больнице, премьер-министр провел несколько совещаний в формате видеоконференции.

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