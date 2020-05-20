В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Режим самоизоляции был продлен в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного онлайн-совещания рассказал, что все пляжи города закрыты. Правоохранительные органы дежурят на специально оборудованных постах в районах часто...
Появились новые сведения о состоянии Заворотнюк
Певица Наташа Королева, которая живет рядом с онкобольной Анастасией Заворотнюк, рассказала о здоровье и самочувствии подруги. По ее словам, врачам удалось стабилизировать положение артистки,...
Диего Улисси продлил контракт с велокомандой UAE Team Emirates
30-летний итальянский велогонщик Диего Улисси продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2022 года. Победитель шести этапов Джиро д’Италия, Диего Улисси...
В Республике Алтай бессрочно продлили карантин
Режим самоизоляции на Алтае продолжит действовать до особо распоряжения. Такое решение принял глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба регионального правительства.На Алтае продлен карантинРежим...
Хто може поповнити ряди місцевих суддів на Волині
Вища рада правосуддя 14 травня ухвалила рішення внести президентові України подання про призначення трьох кандидатів на посади суддів до місцевих судів Волинської області. Про...