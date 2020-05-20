Власти Турции отстранили судью из-за поддержки покойного члена Grup Yorum

Судья Пехливан была отстранена от должности на три месяца, пока HSK проводит расследование, пишет Cumhuriyet.

После её сообщений в поддержку Гёкчека Пехливан стала объектом преследования проправительственных СМИ, обвинивших её в поддержке терроризма.

Отметим, что Гёкчек был привлечён к ответственности за предполагаемое членство в левой террористической организации, и его группе было запрещено выступать с концертами.

Напомним также, что Гёкчек и Хелин Болек, другая участница группы, объявили голодовку, находясь в тюрьме, в знак протеста против преследования их ансамбля.

Позже оба были освобождены, но не смогли оправиться от последствий длительной голодовки.