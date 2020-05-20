На Волині молодий чоловік викрав мікроавтобус, щоб покатати дівчат. ФОТО

17 травня 2020 року о 01:02 годині до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля.

Заявник повідомив, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом «Мерседес Віто» в с. Мельники-Річицькі, Ратнівького району. Про це інформують на сторінці Поліцейський офіцер громади.

18 травня 2020 року близько 21:30 години поліцейські офіцери Забродівської сільської об‘єднаної територіальної громади Пашкевич Анатолій та Волох Олександр, спільно з дільничним офіцером Ратнівського ВП Степанцем С.І. розшукали даний автомобіль, який знаходився в розшуку.

Авто було покинуто в лісовому масиві у сусідньому селі Зоряне, оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили та затримали зловмисника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Останні з’ясували, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець.

Як пояснив сам викрадач, що вживав алкогольні напої, а після чого вирішив покатати дівчат та викрав автомобіль, на авто їздив протягом трьох днів, але не впорався з керуванням в лісі та злетів в кювет, після чого покинув даний автомобіль.

«Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність згідно ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.»