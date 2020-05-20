Сверхвысотный небоскреб в Дубае высветили в цвета флага РТ

В честь 100-летия ТАССР, по обращению представительства РТ в Дубае, знаменитый небоскреб «Бурдж-Халифа» сегодня окрасился в цвета татарстанского национального триколора. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БИЗНЕС Online (@gazeta_bo) 19 Май 2020 в 11:59 PDT

«Бурдж-Халифа» — сверхвысотный небоскреб высотой 828 метров. Это самое высокое здание, единственный 163-этажный небоскреб в мире.

Праздничные мероприятия в честь 100-летия ТАССР планируется провести в Татарстане в августе, сообщил сегодня президент РТ Рустам Минниханов. По его мнению, ситуация с новой коронавирусной инфекцией к концу лета станет лучше. «100-летие республики никто не отменял, и мы его достойно встретим», — сказал президент республики.