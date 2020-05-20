Спикер Рады высказался по поводу записи разговора Порошенко и Байдена

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Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков

РИА «Новости»

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что правоохранительные органы должны устроить проверку аудиозаписи, на которой, предположительно, есть голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, правоохранительные органы должны отреагировать, поскольку запись была сделана «в больших кабинетах».

«Каким образом попала эта информация, откуда она взялась. Это всё же второстепенные вопросы. Главным вопросом для меня, как для человека, как для гражданина, является то, соответствует ли она действительности», — сказал Разумков.

Политик отметил, что «те выжимки и та информация», которая у него имеются, «поражают».

«Сама информация и то, из каких кабинетов она, возможно, появилась. Если мы говорим об упоминании меня лично и законодательных инициатив, а также любых других инициатив от народных депутатов», — добавил Разумков.

Ранее стало известно, что депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, якобы Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

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