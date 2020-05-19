В Туле медсестра в прозрачном костюме взбодрила коронавирусных пациентов

Руководство вынесло девушке дисциплинарное взыскание.

Медсестра тульской областной клинической больницы, переоборудованной для лечения COVID-19, нашла нетривиальный способ поднять пациентам настроение. На смену девушка вышла в купальнике, поверх которого был надет прозрачный защитный костюм.

На самом деле причиной экстравагантного наряда стала непереносимая жара. Костюм дышит плохо, и носить его на одежду, да еще долгие часы, мучительно. Вот медсестра и решила облегчить экипировку. Как пишут «Тульские новости», девушка не ожидала, что костюм будет настолько просвечиватью

Фото медсестры прислал в редакцию читатель «Тульских новостей». На снимке отчетливо просвечивают обнаженные участки тела, видны как трусики, так и бюстгальтер медработницы, так что ее надежды на непроницаемость костюма не оправдались. Пациенты против наряда сотрудницы больницы не возражали.

А вот руководство стриптиз медсестры не оценило. Сотруднице досталось дисциплинарное взыскание.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», – отчитался минздрав Тульской области.

В больнице усилили контроль за внешним видом медперсонала, с сотрудниками провели беседу о требованиях к санитарной одежде. Словом, у яркой истории оказался скучный финал.

Напомним, что в феврале в китайском городе Ухань сотрудники больницы поднимали настроение коронавирусным пациентам с помощью танцев.

На прошлой недели российские медики устроили массовый флешмоб, записывая коллективные обращения к президенту Владимиру Путину из-за отсутствия положенных им выплат за работу с коронавирусными пациентами.