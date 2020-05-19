В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Режим самоизоляции был продлен в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного онлайн-совещания рассказал, что все пляжи города закрыты. Правоохранительные органы дежурят на специально оборудованных постах в районах часто...
Минкульт изменит расчет показателей по нацпроекту из-за пандемии
Фото: @mincult_russia Министерство культуры России изменит расчет показателей учреждений культуры в рамках национального проекта из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила представительница ведомства Оксана Косарева, передает...
Более 100 стран поддержали проведение расследования причин пандемии COVID-19
Большинство стран мира поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков COVID-19 и причин распространения коронавируса нового типа, пишет The Guardian. Китай, вирус. CC0 В этом предложении не упоминается Китай или конкретно...
Власти Китая намеренно скрывали правду о коронавирусе
Китайские власти, в особенности города Ухань, где и произошло первое заражение коронавирусом, намеренно скрывали правду о заболевании, а также о том, каковы на...
Де на Волині найгірша ситуація з COVID-19
У Ковелі та Ковельському районі виявили декілька спалахів коронавірусної інфекції. Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА. Заступниця голови облдержадміністрації...