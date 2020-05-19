В Алтайском крае зафиксирован новый случай гибели пациента коронавирусом обновлено

19 мая стало известно еще об одном случае гибели от COVID-19. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. При этом общее число погибших от этой инфекции в статистике осталось прежним – как выяснилось, причина смерти у одного из ранее погибших оказалась иной.

Как отметили в правительстве Алтайского края, общее число погибших от COVID-19 осталось прежним потому, что один из скончавшихся ранее пациентов с диагностированным коронавирусом, включенный в эту статистику, был выведен из списка. По результатам дополнительных патологоанатомических исследований выяснилось, что житель региона умер от иных причин, не связанных с COVID-19. О ком конкретно идет речь — официально пока не сообщается.

В то же время 19 мая стало известно о гибели еще одного пациента. Оперативный штаб по региону готовит информацию об этом случае. Таким образом, в регионе четыре человека скончались от коронавирусной инфекции.

Напомним, что по состоянию на 19 мая в Алтайском крае общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 1014 человек. Больше половины их них – 522 человека — уже выздоровели. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 4724 человека. Все четыре случая гибели от COVID-19, о которых сообщалось ранее, наступили у пациентов старше 55 лет.

UPD 17:26: Как сообщил региональный оперштаб, в госпитале горбольницы № 5 Барнаула зафиксирован случай смерти пациентки с коронавирусной инфекцией. Ранее 68-летняя жительница Тюменцевского района была переведена в медицинскую организацию с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ. Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями, уточнили в штабе.

В правительстве также добавили, что из статистики в настоящее время исключен зарегистрированный в Рубцовске случай смерти пациента с диагностированным COVID-19. Болезнь у 75-летнего мужчины протекала с наличием тяжелых соматических заболеваний, в настоящее время завершаются паталогоанатомические исследования. По их результатам будет установлена непосредственная причина смерти. В данный момент в федеральном регистре этот случай не учитывается.