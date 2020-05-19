В 5000-летних текстах нашли описание заболевания, которое похоже на коронавирус

В одном из старинных аюрведических текстов специалисты нашли описание объектов, которых нельзя увидеть без специального оборудование. Данные объекты могли провоцировать у человека сильный кашель и становится даже причиной смерти, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Исследователи уже достаточно давно знали о том, что в древних индийских преданиях и текстах содержатся весьма странные описания. В них описывались летающие механизмы, на которых якобы передвигались боги. В Ригведе есть вычисление скорости света. Если перевести результат этого вычисления в километры за секунду, то получается практически такой же показатель скорости, какой был установлен современными учеными. В древних ведах присутствуют доказательства того, что и раньше люди отлично разбирались в самых разных науках, медицине, архитектуре, астрономии и прочем. Все это было создано несколько тысяч лет назад и действительно является правдой. Средний возраст текстов, изучением которых занимались эксперты, составляет примерно 5 тысяч лет. Еще несколько тысячелетий назад люди отлично понимали, что такое инфекция и чем она может быть вызвана – объектами очень маленького размера, которые сегодня называются вирусами. В древних документах можно найти даже описание этого вируса, который очень сильно напоминает тот штамм коронавируса, который сегодня спровоцировал пандемию. Такое открытие сделал Смит Нарам, который на протяжении долгого времени занимается изучением индийской народной медицины. В тех же текстах, где описывался опасный для человека вирус, есть и способы того, как можно предотвратить заражение и защититься от болезни. Чтобы не заразиться, человек должен быть в одиночестве и не употреблять ту пищу, которая поможет вирусу стать сильнее. Доктор Нарам уверен, что в данной ситуации говорится о хлебе, разнообразных молочных продуктах и о пшенице, а также продукции, которая из нее изготавливается.