Оксана Пушкина рассказала об отрицательном тесте на коронавирус

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что ее первый тест на коронавирус после лечения показал отрицательный результат. Об этом она написала в Instagram.
Пушкина добавила, что через два дня будет сдавать анализ повторно, а также пройдет компьютерную томографию.
13 мая стало известно, что депутат заболела коронавирусом. Она находится в больнице больше недели.
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