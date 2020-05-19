Выбросы углекислого газа в атмосферу сократились на 17% из-за коронавируса

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Выбросы углекислого газа в атмосферу сократились на 17% во время ограничительных мер по коронавирусу, пишет Associated Press со ссылкой на исследование международной группы ученых из организации Global Carbon Project.
Отмечается, что в США выбросы сократились на треть, в Индии — на 26%, в Европе — на 27%. В Китае показатель снизился на четверть в феврале, когда в стране был введен карантин из-за пандемии.
Ученые предполагают, что общегодовой уровень выбросов упадет на 4-7% по сравнению с 2019 годом.
Сокращение происходит в большей степени из-за того, что люди меньше пользуются транспортом.
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