В Турции снижается уровень рождаемости

Коэффициент рождаемости, показывающий среднее число детей, которое может иметь женщина в возрасте от 15 до 49 лет, снизился до 1,88 ребенка на женщину, в то время в 2001 году этот показатель составлял 2,38, указывает Duvar.

Надо сказать, что данный показатель варьируется в разных провинциях Турции от 3,89 ребенка на женщину в юго-восточной провинции Шанлыурфа до 1,33 ребенка на женщину в северной провинции Гюмюшхане.

Тем не менее, уровень рождаемости в Турции остаётся выше среднего по Европе, поскольку во Франции самый высокий показатель приравнивается к 1,88 детей на женщину, а на острове Мальта не превышает 1,23 ребенка на женщину.

В Турции в 2019 году родились живыми 1 млн 183 тыс. 652 ребенка, 48,7% из которых были женского пола, а 51,3% — мужского. Число живорождений на 1 тыс. человек в 2019 году составило 14,3, а в 2001 году — 20,3.

Среднее число рождённых детей на 1 тыс. человек в Турции всё ещё выше, чем в среднем по Европейскому союзу, где самый высокий коэффициент зафиксирован в Ирландии с 12,5 на 1 тыс. человек.

Кроме того, средний возраст рожениц в Турции увеличился в 2019 году и составил 28,9 года.

Вместе с тем уровень беременности среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет в 2019 году снизился до 1,7%, в то время как 2001 году этот показатель был намного выше — 4,9 %.

Следует отметить, что уровень подростковой беременности в государствах-членах Европейского Союза варьируется от 3,9% в Болгарии до 0,02% в Дании.