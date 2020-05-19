Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики

Правительство РФ представило проект плана восстановления экономики страны, деловой жизни и доходов граждан до конца 2021 года после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, представленный 18 мая на совещании правительства.

План разбит на три этапа:

Первый этап — стадия адаптации: конец II квартала — III квартал 2020 года. Цель — не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах. Предполагается, что 70% регионов к этому времени находятся на уровне не выше второго этапа открытия экономики в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Второй этап — стадия восстановления: IV квартал 2020 — II квартал 2021 года. Цель — обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан. Результатом этого этапа должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста, рост доходов граждан до уровня не ниже 98% к 2019 году. К концу этапа не более 20% субъектов РФ должны находиться на уровне третьего этапа открытия экономики.

Третий этап — стадия активного роста: III-IV кварталы 2021 года. Цель — обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Предполагается снятие всех экономических ограничений, введенных из-за коронавируса.

Согласно проекту плана, основными показателями плана на конец 2021 года являются устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.