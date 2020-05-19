Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики

По
mavit
-
28

Правительство РФ представило проект плана восстановления экономики страны, деловой жизни и доходов граждан до конца 2021 года после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, представленный 18 мая на совещании правительства.

Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики

План разбит на три этапа:

  • Первый этап — стадия адаптации: конец II квартала — III квартал 2020 года. Цель — не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах. Предполагается, что 70% регионов к этому времени находятся на уровне не выше второго этапа открытия экономики в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
  • Второй этап — стадия восстановления: IV квартал 2020 — II квартал 2021 года. Цель — обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан. Результатом этого этапа должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста, рост доходов граждан до уровня не ниже 98% к 2019 году. К концу этапа не более 20% субъектов РФ должны находиться на уровне третьего этапа открытия экономики.
  • Третий этап — стадия активного роста: III-IV кварталы 2021 года. Цель — обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Предполагается снятие всех экономических ограничений, введенных из-за коронавируса.

Согласно проекту плана, основными показателями плана на конец 2021 года являются устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.