Россия сокращает вложения в госдолг США

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Brian Snyder/Reuters

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА «Новости».

В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.

Как отметили в американском Минфине, другие страны также освобождаются от госдолга. В марте бегство иностранных инвесторов стало беспрецедентным. Так, Саудовская Аравия избавилась от трежерис на $25,3 млрд, Бразилия — на $21,5 млрд, Индия — на $21 млрд.

По прогнозам крупнейших банков, дефицит бюджета США в текущем году станет рекордным со времен Второй мировой войны и составит $4 трлн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Я не могу позволить»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

— Снижение пошлин: почему Китай не явился на войну с США

— В России пообещали отвечать на все агрессивные выпады со стороны США

Источник