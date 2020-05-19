«Пока без побоев и разводов»: Анастасия Решетова о буднях самоизоляции с Тимати

Избранницу Тимати обошли стороной негативные стороны самоизоляции.

24-летняя модель, возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова вот уже два месяца сидит дома, соблюдая меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Самоизоляция – стресс и проверка на прочность для многих пар. И пока в шоу-бизнесе то и дело возникают новости о разводах, побоях и конфликтах, в семье Тимати тишь да гладь. По крайней мере, об этом говорит сама Решетова. Подписчики спросили, как проходит ее самоизоляция.

«Сегодня не помню, какой день самоизоляции. Вроде без алкоголя, зажоров, побоев, разводов. Пока держимся», — ответила Решетова.

Видимо, отвечая, Решетова вспомнила череду скандалов в мире звезд: наркотические трипы и бракоразводный процесс Джигана и Оксаны Самойловой, тайный разрыв Полины Гагарина с ее мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, разрыв Меган Фокс и Брайана Грина после 10 лет брака, а также развод Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой.

Также будни самоизоляции тяжело дались актрисе Агате Муцениеце. Когда только это началось, она жила с мужем Павлом Прилучным, который из-за стресса стал пить и поднимать на нее руку.

Для кого-то, если не для большинства, самоизоляция сопровождается постоянным обжорством. В это трудно поверить, но с такой проблемой столкнулась хрупкая актриса Кристина Асмус. «Съедаю по 60 бутербродов за ночь», — признавалась она.

На самоизоляции Решетова в основном занимается своим маленьким сыном Ратмиром, а также работает над телом, желая привести себя в идеальную форму после родов. А еще избранница Тимати желает больше находиться в оффлайне.