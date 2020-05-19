Сдвиг магнитных полюсов вызывают ветры в ядре Земли

В последнее время северный магнитный полюс начал достаточно стремительно двигаться в сторону Сибири и ученые не могут понять, в чем скрываются настоящие причины происходящего. Но несколько дней назад специалисты опубликовали научную статью в Nature Geoscience, в которой достаточно неплохо объясняется та ситуация, которая возникла на планете на данный момент, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Никто не знает точно, что именно формирует магнитное поле планеты. Большинство экспертов склоняются к версии о том, что оно было образовано вихревым движением расплавленного при высокой температуре метала, который находится во внешнем ядре Земли. Этот факт подтверждается еще и компьютерным моделированием. В области северного магнитного поля располагаются два огромных вихря. Один из них находится ближе к Сибири, а второй расположен в области Канады. Эти вихри могут формировать что-то напоминающее воронки в ядре, которые все время двигаются с невероятной скоростью. В зависимости от того, какое именно положение будут принимать вихри, и формируется магнитное поле, которое регистрируется учеными в качестве магнитного полюса. Если двигается только одна воронка, то начинает двигаться и сам полюс. Если одна воронка движется быстрее второй, то происходит заметное смещение полюса. Данная теория достаточно интересная и в некоторой степени позволяет объяснить те процессы, которые на сегодняшний день происходят в атмосфере планеты. Также ученые предположили, что во внешнем ядре Земли могут дуть ветры, идентичные тем, которые наблюдаются на поверхности. Стоит отметить, что никто не знает о том, как закончится для человечества все происходящее, остается только наблюдать за развитием событий. Но когда смещение полюсов начнется, то это никто не пропустит и не оставит без внимания.