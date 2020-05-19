Преимущества продукции из крафт-бумаги

Крафт-бумага – это материал высокой прочности, который применяется в различных сферах. Чтобы получиться крафт-бумагу, происходит процесс переработки сульфатной целлюлозы. Самый частый вариант крафт-бумаги, который мы видим повсюду – пакеты из бумаги. Их можно встретить в различных магазинах, кафе, барах, ларьках и так далее. Заказать крафт-бумагу можно тут https://pack.ua/kraft-bumaga/plotnost-65-gr-m-2/.

Бумага производится из натурального сырья, а потому имеет массу значительных преимуществ. Высокая прочность, которой обладают вышеназванные пакеты, а также меню, салфетки и подложки отличает данную бумагу от других. Именно данная бумага способна выдерживать относительно серьёзные нагрузки, она не сомнется и не подвергнется разрывам.

Натуральность крафт-бумаги гарантирует такое важное качество как безопасность. Она абсолютно безопасна как в процессе использования, так и после него. Именно поэтому так часть крафт-бумагу сочетают с продуктами питания и используют в кафе, ресторанах и магазинах. Она не оказывает никакого негативного воздействия на здоровье человека.

Следующее преимущество – декорирование. Использование дополнительных технологий позволяет создавать определённый дизайн на бумаге, наносить логотипы и какую-то информацию. Например, ресторан может заказать печать логотипов на крафт-бумаге для обедов на вынос.

Неоспоримое преимущество крафт-бумаги заключается и в её универсальности. Так как материал создается из натурального сырья и является прочным, то и сферы применения будут различными. С помощью бумажных пакетов зачастую упаковывают различные продукты, в особенности всё, что связано с выпечкой. С помощью крафт-пакетов блюда доставляют курьеры на дом из ресторанов и кафе. Транспортировка с такой бумагой идеальна, ведь продукты остаются в хорошем свежем состоянии, в случае с полиэтиленовыми пакетами результат бы был иным.

Данный вид бумаги смотрится куда солиднее и презентабельнее, недели обычный полиэтилен. С помощью неё можно подчеркнуть интерьер, ведь она имеет приятную текстуру. Если на бумагу добавить рисунки или какие-то узоры, то она будет иметь ещё больше достоинств.