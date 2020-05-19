Первые испытания вакцины от COVID-19 на людях дали положительные результаты

Биотехнологическая компания Moderna, базирующаяся в Массачусетсе, отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

Согласно распространенным данным, участники клинических испытаний были разделены на несколько групп и получали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу вакцины, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения.

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях приняли участие 45 человек. «Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата», – указал глава компании Стефан Бансель.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

Помимо Moderna испытания вакцины в США ведут компании Inovio Pharmaceuticals и Pfizer, сотрудничающая с германской компанией Biontech. Крупный производитель фармацевтических средств Johnson & Johnson планирует начать испытания своей вакцины в сентябре.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 89,5 тыс. человек.