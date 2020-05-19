Ученые доказали, что приложения для диагностики здоровья обычно ошибаются

Приложения для смартфонов или Google не могут заменить врачей, утверждают ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн.

Сейчас немало людей проверяют с помощью различных онлайн-сервисов свои симптомы, пытаясь выяснить, какое у них заболевание. Но только в трети случаев такая диагностика будет верной, отмечают ученые.

В ходе исследования, которое они провели, были изучены результаты, которые давали 36 международных мобильных средств проверки симптомов. Оказалось, что правильный диагноз после первого симптома они ставили в 36% случаев, а после третьего появления симптома — в 52% случаев.

Только в 49% случаев онлайн-сервисы давали правильные рекомендации о том, когда и где необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Хотя может быть заманчиво использовать эти инструменты, чтобы выяснить, что может вызывать ваши симптомы, в большинстве случаев они ненадежны в лучшем случае и могут быть опасны в худшем случае», — объясняет ведущий автор работы Мишель Хилл.

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Работа таких приложений основана на том, что пользователи должны указать свои симптомы. Программы же выдают рекомендации о том, необходимо ли обращаться с такими симптомами к врачу, и как быстро это необходимо сделать.

Сервисы онлайн-проверки симптомов могут давать ложное чувство безопасности, отмечают ученые. Поэтому к их результатам следует относиться очень осторожно, ведь такие сервисы не знают историю болезни человека, его анализы и т.п.

Поэтому лучше все же не полагаться на результаты таких сервисов. Хотя и отказываться от них не стоит, считает Хилл. Сервисы онлайн-проверки могут быть полезными для получения дополнительной информации, если диагноз уже поставлен профессионалом.

Отметим, приложение COVID Symptom Study, разработанное для диагностики коронавирусной инфекции, загрузили по всему миру уже более 3,3 млн человек. Его используют для того, чтобы отправлять ежедневные отчеты о состоянии своего здоровья, независимо от того, чувствуют ли они себя хорошо или имеют какие-либо новые симптомы, такие как постоянный кашель, лихорадка, усталость и потеря вкуса или запаха.

По словам исследователей, это приложение может помочь населению в тех регионах, где ограничен доступ к тестированию. Разработчики данного приложения считают, что оно поможет выявлять зараженных пациентов на ранних стадиях, что важно для снижения числа новых заражений.

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