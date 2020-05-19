Председатель алтайского арбитража сообщил намерении покинуть свой пост

Председатель Арбитражного суда Республики Алтай Вячеслав Шермер намерен сложить с себя полномочия. Это следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

На грядущем заседании ВККС Вячеслав Шермер намерен выступить с заявлением о прекращении своих полномочий председателя Арбитражного суда Республики Алтай с 22 июня. Данный вопрос будет рассмотрен 26 мая.

Вячеслав Шермер имеет стаж в арбитраже в 26 лет. В 1994 году он был назначен на должность судьи Алтайского краевого арбитражного суда указом президента РФ Бориса Ельцина. В 2008 году уже Владимир Путин назначил его на пост председателя арбитража Республики Алтай на шестилетний срок. В июне 2014 года его полномочия были продлены еще на один срок. В связи с этим можно предположить, что уход Шермера может быть связан с истечением срока полномочий.