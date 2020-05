Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что недавно 35-летнюю актрису заметили в мешковатой одежде. Согласно источнику издания, она находится примерно на шестом месяце беременности. Пара, которая проводит карантин в своем доме с Лос-Анджелесе, отказалась давать комментарии по поводу ребенка.

Летом 2019 года стало известно, что звезды обручились после трех лет отношений. В мае 2017-го пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с артисткой.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как 'The Girl with the Dragon Tattoo', 'Her', 'The Social Network', 'Side Effects', 'Lion', 'Carol' и др. До 2016 года она встречалась с режиссером и сценаристом Чарли Макдауэллом.

Хоакин Феникс в этом году получил премию «Оскар» как лучший актёр за главную роль в фильме 'Joker'. Он также известен своими ролями в картинах 'Her', 'The Village', 'Irrational Man', 'Walk the Line', Hotel Rwanda и др. В конце 90-х он состоял в отношениях с актрисой Лив Тайлер, а позднее у него был роман с моделью Топаз Пейдж-Грин.