Forbes: Новый авианосец Турции преобразит флот страны

Авианосец оснащён большой вертолетной посадочной палубой и местом для размещения ударных беспилотный летательных аппаратов (БПЛА), а также возможностями, которые позволят вооружённым силам Турции осуществлять трансграничные операции, пишет издание. Напомним, что Турция в настоящее время участвует в военных операциях в Ливии и Сирии.

Anadolu находится на стамбульской верфи Седеф, и как ожидается, будет введён в эксплуатацию военно-морским флотом Турции в этом году раньше, чем планировалось изначально.

Согласно Forbes, корабль-амфибия сможет перевозить в общей сложности около 14 вертолётов, хотя их количество может варьироваться в зависимости от оперативных потребностей. На палубе смогут размещаться несколько самолётов, четыре ударных вертолёта ATAK, восемь военно-транспортных вертолётов, два вертолёта Seahawk и два ударных БПЛА.

Авианосец пополнит баланс ВМС Турции, где уже числятся фрегаты MILGEM местного производства, подводки AIP типа 214 и новый класс подводных лодок MILDEN, уточняет издание. Также планируется создание второго десантного корабля TCG Trakya.