МСЗ под Казанью получил положительные заключения международной экологической экспертизы

Министр экологии РТ Александр Шадриков объявил на видеобрифинге из кабмина РТ о завершении международной независимой экспертизы проекта мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе, о проведении которой в 2019 году заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Экспертизы за два месяца провели немецкие компании Müller-BBM GmbH и LGA. Результаты обеих экспертиз положительные. Первая компания существует с 1962 года, делает по нескольку тысяч прогнозов оценки выбросов отходов производств ежегодно — не только по МСЗ, но и других промобъектов. LGA также участвовала в аналогичных проектах, она ежегодно проводит 60 исследований.

«При выбранной технологии и эксплуатации требования Европейского союза соблюдаются», — зачитал результаты экспертизы одной из компаний Шадриков. Международную экспертизу оплатил некий социальный фонд. Шадриков не стал отвечать на вопросы СМИ о том, что это за фонд и сколько стоила работа немецких компаний.

Напомним, в апреле 2019 года департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу утвердил положительное заключение комиссии государственной экологической экспертизы по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане, получившему положительное заключение главкосэкспертизы России, а также центра гигиены и эпидемиологии РТ о соответствии проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны мусоросжигательного завода.

В декабре 2019-го началось строительство дороги к будущему заводу по сжиганию отходов. Противники МСЗ разбили лагерь в месте ее строительства, настаивая на том, что оно незаконно, так как дорога проходит по земле сельхозназначения. Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на встрече с активистами объяснил, что дорогу не вывели из категории сельхозназначения, но на нее установили публичный сервитут, который позволяет строительство дороги. Дорогу для МСЗ в итоге расчистили омоновцы, лагерь противников МСЗ был разогнан.