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Nacho Doce/Reuters

Испания рассчитывает на возобновление туризма в конце июня текущего года, к этому времени также будет отменен 14-дневный карантин для въезжающих. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на министра транспорта королевства Хосе Луиса Абалоса.

По его словам, Испанию необходимо сделать привлекательной с точки зрения безопасности для здоровья.

Министр также отметил, что двухнедельный карантин для всех гостей страны также будет отменен в июне, а ограничения на поездки будут постепенно сниматься.

По состоянию на 19 мая в Испании выявлено более 231 тысячи случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов — 27,7 тысячи.

По прогнозу испанского банка, экономика страны в 2020 году лишится 12,4%, а число безработных достигнет 5 млн при населении 47 млн человек.

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