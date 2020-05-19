Путин вернул Мишустину пост премьер-министра

Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Белоусова и. о. премьера.

Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.

Президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Белоусова и. о. главы правительства.

Ранее заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что 30 апреля премьер сообщил президенту о заболевании COVID-19.

После чего Мишустина доставили в больницу с температурой 39 градусов.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин стал первым из правительства кто заболел коронавирусом, затем о заражении сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Песков стал четвертым, кто из высокопоставленных чиновников заразился коронавирусом.