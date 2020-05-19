Специалисты сомневаются в том, что вакцина спасет человечество от Covid-19

Во многих развитых странах активно проходят исследования для создания вакцины против коронавируса. Уже в мире создано семь вариантов, которые ожидают проведения клинических испытаний, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ученые достигли определенных высот в разработке вакцин за последние несколько десятилетий, вот только эффективных средств против РНК-вирусов таки не появилось, отметил доктор Шон Лин из Армейского научно-исследовательского института им. Уолтера Рида.К РНК-штаммам относятся грипп, все варианты коронавирусов (в частности SARS и MERS), а также ВИЧ и Эбола. Только от гриппа удалось создать действующие вакцины. По словам доктора, даже в случае вакцинации заражение с большой долей вероятности произойдет, а в последствии – серьезные симптомы или даже летальный исход. Вакцины, которые разработаны сегодня, могут оказаться неэффективными вследствие мутации вируса. Дун Юйхун, научный сотрудник из биотехнологической компании Sun Regen Healthcare AG, с пессимизмом смотрит на всё происходящее. Он считает, что у людей в ближайшее время не получится разработать действующее средство, ведь только для создания одной вариации нужно минимум 18 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы штамм мутировал сотни раз.Коронавирус оказывает разрушающее воздействие на иммунитет человека, с негативным влиянием очень сложно справиться. Вирус становится причиной существенного уменьшения лимфоцитов в крови, другие же вирусы не влияют на их концентрацию в организме человека.И последний момент – вакцина может иметь побочные действия. Иногда происходит так, что антитела не убивают штамм, а только способствуют его распространению. С учетом всех этих факторов ученые не питают надежды, что вакцина спасет мир. Куда эффективнее будет соблюдение дистанции и ношение масок.