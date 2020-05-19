Солнце находится в фазе «солнечного минимума»: это может привести к потере урожая, похолоданию и землетрясениям

Учёные информируют, что на светиле началась фаза «солнечного минимума», притом глубокого. Астрономы не наблюдают на Солнце вспышек и пятен, что вскоре может стать причиной снижения температуры и в последствии потери урожая. Кроме того, не исключены землетрясения и извержения вулкана, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Активность Солнца резко снизилась, сегодня её уровень один из самых низких. Астроном Тони Филиппс отметил, что уже сегодня мы переживаем глубокую стадию солнечного минимума. Магнитное поле светила ослабло, в результате чего через него легко проходят космические лучи. Эти лучи негативно влияют на астронавтов и жителей северных широт Земли. Космические лучи имеют негативное воздействие на верхние слои атмосферы нашей планеты, они способны провоцировать электрические разряды. В НАСА боятся повторения события Дальтона, когда Солнце тоже находилось в «глубоком сне». В прошлом между 1790 и 1830 годами произошло существенное похолодание. Люди на некоторых территориях потеряли урожай, они переживали голод. Стоит отметить, что температура тогда упала на 2°С.Во время минимума Дальтона резко начали извергаться вулканы. Так, 10 апреля 1815 года впервые за 2 000 лет активизировался вулкан на горе Тамбора (Индонезия). Погибло примерно 71 тыс. человек. Вулкан стал причиной того, что в июле пошел снег.В настоящем году наше светило 76% времени находится без пятен. В прошлом году пятна отсутствовали 77% времени. Надеемся, ничего страшного не произойдет и люди не будут страдать от очередных напастей.