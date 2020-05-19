Соцработники Алтайского края получат выплаты федерального правительства 65 рублей

Резервный фонд правительства РФ через Минтруд направит регионам деньги на стимулирующие выплаты для работников социальных учреждений, таких как приюты, дома престарелых и т. п. Согласно распоряжению федерального кабмина, бюджет Алтайского края получит транш более чем на 65 млн рублей.

Всего на выплаты соцработникам из резервного фонда было выделено около 7,7 млрд рублей. Эти средства будут распределены между субъектами. Так, в бюджет Алтайского края поступит более 65 млн рублей. Соседняя Республика Алтай получит около 10 млн рублей. Как указано в документе, деньги направлены на предоставление выплат работникам социальных учреждений, которые работают с людьми с выявленным коронавирусом, и тем, кто входит в группу риска заражения. При этом в распоряжении также отмечается, что ассигнования федерального бюджета направлены в регионы для софинансирования таких выплат. Это значит, что часть денег должны быть выделены их местных бюджетов.

Как сообщил Telegram-канал правительства Алтайского края «Ленина, 59», на этот раз суммы доплат точно будут дифференцированными. Они зависят от квалификации сотрудника, а также от того, работает ли он непосредственно с зараженным человеком. Выплаты рассчитываются за период с 15 апреля по 15 мая текущего года. Так, для врачей социальных организаций предусмотрены стимулирующие в размере 40 тысяч рублей за работу в течение одной 14-дневной смены. Если в данной организации был зафиксирован случай коронавируса, выплата будет равна 60 тысячам рублей. Средний медперсонал, лаборанты, медсестры, инструкторы и другие сотрудники этой категории претендуют на 25-35 тысяч рублей. Социальные работники, педагоги, психологи, воспитатели, библиотекари и другой персонал получит прибавку в 25 тысяч рублей или по 35 тысяч рублей, если в учреждении произошло заражение. Младший медперсонал получит по 15-20 тысяч рублей, технический персонал – 10-15 тысяч.

Напомним, что ранее в Алтайском крае возникла серьезная путаница с выплатами медикам, которые работают с «ковидными» пациентами. Многие сотрудники больниц отмечали, что система начисления выплат непрозрачна. В итоге Минздрав региона доначислил медработникам, обещанные президентом деньги. Правда, для этого понадобилось вмешательство самого главы государства, который остался не совсем доволен работой регионов по его поручениям.