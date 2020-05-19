Число погибших от коронавируса в Турции возросло до 4 тыс. 140 человек

Вместе с тем количество новых подтверждённых случаев заболевания выросло на 1 тыс. 368 и составило 149 тыс. 435 человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны от 17 мая. За день выздоровели 1 тыс. 825 человек, таким образом за всё время от инфекции вылечились 109 тыс. 962 пациента.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа недавно объявил, что вспышка в настоящее время находится «под контролем» в Турции, но также выпустил предупреждение о том, что вторая волна инфекций может вспыхнуть, если не будут приняты соответствующие меры.