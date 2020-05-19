Вахтовик из Татарстана умер от коронавируса в Иркутской области

Заболевший COVID-19 вахтовик из Татарстана умер в Иркутской области. Об этом сообщает местное издание irk.ru со ссылкой на данные оперативного штаба Иркутской области по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Известно, что мужчине было 58 лет. Он проходил лечение в Усть-Кутской центральной районной больнице.

Как уточняет «Комсомольская правда», рабочий приехал на нефтяное месторождение на севере региона. На всех месторождениях в Иркутской области в настоящее время действует карантин, запрещены любые перемещения. Новых рабочих в области не будут принимать как минимум до 28 мая. Всего в регионе зарегистрировано 7 случаев смерти и 746 заболевших.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что в Усть-Куте складывается очень сложная ситуация с вахтовиками. На данный момент в городе работает оперативная группа во главе с первым заместителем министра здравоохранения области. В регионе проведут тестирование рабочих на всех месторождениях.