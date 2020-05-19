Режим самоизоляции был продлен в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного онлайн-совещания рассказал, что все пляжи города закрыты. Правоохранительные органы дежурят на специально оборудованных постах в районах часто посещаемых прибрежных зон.

Продлен карантин в Новосибирске: до какого числа ограничения?

Власти уверены, что нарушению режима самоизоляции способствует аномальная жара в Новосибирске. Пытаясь спастись от нее, жители отправляются на городские пляжи.

Анатолий Локоть настаивает на том, что из-за коронавируса отдыхать у воды еще рано. Тем более, если это черта города. «Все пляжи города Новосибирска закрыты!» — не раз подчеркнул во время онлайн-совещания мэр.

Глава города также добавил, что на территории прибрежных зон установлено 172 предупреждающих щита, также выставлены посты, на которых правоохранительные органы предупреждают граждан о введенном запрете.

В Новосибирске продолжает расти количество заражений коронавирусом; за сутки медики вновь выявили 71 пациента с COVID-19.

Утром в понедельник минздрав региона сообщил о 71 новом случае заражения коронавирусом в Новосибирской области. Всего в регионе с начала пандемии подтвердилось 1652 факта инфицирования.

Среди заболевших – много детей. Диагноз поставлен 105 несовершеннолетним.

В Новосибирской области продлен режим самоизоляции параллельно с введением ряда смягчающих мер. В населенных пунктах Новосибирской области — кроме областного центра — возобновят работу продовольственные рынки, а жители региона по двое могут теперь заниматься физкультурой и спортом на улице. Ограничений на численность участников нет теперь только на кладбищах, которые также теперь можно посещать жителям региона. В целом же ограничения будут действовать до 31 мая 2020 года.