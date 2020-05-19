Газпром начал проектировать второй трубопровод Китай обход Алтая

«Газпром» начал проектно-изыскательные работы по строительству газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай. Об этом со ссылкой на главу газового гиганта Алексея Миллера сообщает «Российская газета». Со слов Миллера, проект предусматривает, что труба пройдет по территории Монголии, а не через горы Алтая, что ставит крест на надеждах властей регионов использовать магистраль для собственных проектов.

Изначально планировалось, что строительство транзитной ветки «Сила Сибири — 2» в Китай (ранее называлась «Алтай») будет проходить на территории Алтая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации. Кроме того, к нему предъявляли претензии экологи, в том числе из ЮНЕСКО. Комитет всемирного наследия занял жесткую позицию по вопросу маршрута планируемого газопровода, заявив, что строительство на природоохранной территории станет основанием для перевода части гор Алтая в список объектов, находящихся под угрозой. В связи с этим в середине 2019 года российским властям пришлось несколько изменить свои планы и задуматься о том, чтобы пустить газовую трубу в обход Алтая – по территории Монголии.

Протяженность газопровода в таком случае становится больше, но проходить он будет в основном по степным районам, что снизит себестоимость проекта. Кроме того, этот маршрут позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей. Ресурсной базой «Силы Сибири-2» станут действующие месторождения в Западной Сибири. Использование той же ресурсной базы, что и для поставок газа в Европу, может способствовать росту конкуренции между западным и восточным направлениями экспорта и дать стимул для освоения новых газовых месторождений.

Как подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, при наличии долгосрочных контрактов спрос всех партнеров может быть удовлетворен в полной мере. Запасы газа на Ямале, Гыдане и в прилегающих акваториях достаточны для обеспечения экспорта в обоих направлениях (на Запад и на Восток), считает эксперт.