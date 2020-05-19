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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
США направят 200 аппаратов ИВЛ в Россию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
«В ответ на просьбу президента Путина о помощи президент Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу», — сказал представитель.
Сообщается, что 20 мая придет первая партия из 50 аппаратов, остальные — 26 мая.
В России выявлено больше 290 тысяч случаев коронавируса, скончались 2 722 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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