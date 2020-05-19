Трамп считает ВОЗ марионеткой Китая

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая, пишет «Интерфакс».

«Они — марионетки в руках Китая», — приводятся слова Трампа.

По мнению президента, организация «в последнее время работала плохо».

Ранее США заявили, что ВОЗ действует в интересах Китая, скрывая информацию о коронавирусе. Также КНР была обвинялась в том, что не остановила распространение вируса внутри страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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