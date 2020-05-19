Отдаляется ли Турция от России?

Напомню, ФРС открыла возможность получать доллары в неограниченном объёме для центробанков некоторых развивающихся стран. Турции в этом списке не было.

Со стороны Штатов, устами посла в Анкаре, уже звучали заявления о том, что это решение не политическое, однако позже, я встретил высказывания главы ФРС Ричмонда в турецкой газете Sözcü, который отвечая на вопрос о своп-линии для Турции, сказал, что «эта возможность предоставляется только для тех стран, с которыми установлено взаимное доверие».

Кюбра Пар, обозревателя HaberTürk, задаётся вопросом: «Турция оставляет Россию и приближается к США?»

Такое веяние действительно есть. Чувствуется напряжённая атмосфера. Возможно, это просто переживания (которые опережают события) тех, кто не желает, чтобы отношения Москвы и Анкары портились. Или, наоборот, надежды прочих.

Между тем обозреватель отмечает, что у неё были такие же ощущения. И причиной она называет следующее: «У нас (Турции — ред.) с Россией в Ливии противоположные позиции. Ввод С-400 в эксплуатацию откладывается и откладывается. И мы не забыли, что Россия сыграла роль в гибели наших солдат в Идлибе».

И далее рассказывает, почему некоторые могли поддаться мыслям о том, что Турция начала отдаляться от России:

Письмо Эрдогана Трампу, которое он отправил вместе с гуманитарной помощью — по её мнению — положительно отразилось на напряжении между двумя странами.

В Сенате был рассмотрен доклад о том, что отстранение Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 может усугубить производственные риски.

И третье: обсуждение своп-линии для Турции.

Далее обозреватель приводит аргументы, согласно которым, вышеперечисленные темы, на её взгляд, не изменят ситуацию в отношении России:

Эрдоган решителен в вопрос о введении в эксплуатацию С-400.

Тема F-35 — тупиковая, потому что США настаивают на отказе от С-400 без каких-либо приемлемых альтернатив.

Своп-линии эта отдельная тема, и переговоры по ней ведутся в других категориях.

К теме о Ливии, Пар пишет следующее:

«Один из двух спонсоров Хафтара в Ливии — это Россия, а другой — Объединённые Арабские Эмираты. Этот вопрос в последние дни сильно напрягает отношения между Россией и Турцией, но президент Эрдоган старается не конфликтовать с Путиным. Фактически, Россия уже давно проводит простую, но эффективную политику; она разумно заполняет стратегические пробелы США. Ожидания Обамы в Сирии открыли возможности для Путина. Именно США первыми поддержали Хафтара в Ливии. Когда эта поддержка ослабла, Путин использовал ситуацию и переманил на свою сторону Хафтара, ставленника ЦРУ».

Обозреватель резюмирует: было бы наивно ожидать, что Анкара ослабит отношения с Москвой, если США не предпримут шаги по двум основным ожиданиям Турции (выдать Гюлена, перестать поддерживать YPG в Сирии), даже ценой роста доллара и соглашение о своп-линии с ФРС.