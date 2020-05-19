Волинську трасу «залатають» за понад 600 тисяч

На автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква проведуть поточний дрібний ремонт.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 1 червня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 2 червня, — пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 660 378 гривень.

Мова йде про поточний дрібний ремонт дороги Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква на ділянці між 26,9 і 28,4 кілометрами.

Роботи включатимуть влаштування одиничної поверхневої обробки з застосуванням чорного щебню самоскидом і ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття.

Ремонт хочуть завершити до 31 грудня 2020 року.