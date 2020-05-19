Глава минтруда РФ оценил ситуацию на рынке труда

Серьезная, но не катастрофическая. Так оценил сложившуюся ситуацию на рынке труда в России министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической… На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек. Мы в разных сценарных условиях в Минтруде рассматривали разные ситуации… С учетом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае-июне количество безработных будет расти», — цитирует РИА «Новости» Котякова.

Он отметил, что по итогам по итогам 2019 года и в стране было отмечено около 800 тысяч безработных.

«По нашей оценке, мы движемся по сценарию… 2,5 миллиона зарегистрированных безработных. Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше», — сказал Котяков.