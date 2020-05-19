Школьники задаются вопросом, придется ли им сдавать ОГЭ в 2020 году

Основной государственный экзамен сургутские девятиклассники сдавать не будут – он отменен. Это связано с эпидемиологической ситуацией. ЕГЭ состоится, но позже. В министерстве просвещения сроки пока не утвердили и рассматривают конец июня

Придется ли сдавать ОГЭ в 2020 году?

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году изменился порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Что касается основного государственного экзамена, то его вообще проводить не будут. Единый госэкзамен сдадут только те школьники, кому результаты нужны для поступления в вуз.

Согласно официальному разъяснению Рособрнадзора, школьникам не надо сдавать эти экзамены для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании. Аттестаты выдадут на основе итоговых годовых оценок. Сроки сдачи ЕГЭ перенесены. Пока точная дата не известна. Рособрнадзор рассматривает варианты проведения экзаменов с 19 июня.

Впрочем, могут быть и более поздние сроки. Окончательное решение объявят позднее. Проводить единый государственный экзамен будут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций. На входе организаторов и участников ожидает термометрия. Сдающих рассадят на дистанции не менее 1,5 метров.

Самый массовый ЕГЭ — по русскому языку – будут проводить два дня. Это позволит избежать скопления участников в аудиториях.

Вузы будут принимать абитуриентов, как и прежде, на основании результатов ЕГЭ. Однако при поступлении на некоторые факультеты требуется сдавать дополнительные экзамены, например проходить творческий конкурс или выполнять спортивные нормативы. Каждый вуз будет сам принимать решение, как подстроиться под новые реалии.

Будет ли последний звонок в 2020 году?

Последний звонок состоится традиционно 25 мая, но в онлайн-формате. В администрации также рассматривают формы проведения выпускного бала. В департаменте образования ждут идеи от выпускников и родителей.