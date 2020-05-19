В Новосибирске было решено продлить карантин из-за роста заболеваемости

Губернатор Новосибирской области продлил нерабочие дни в регионе до 31 мая — об этом сказал во время оперативного совещания. Таким образом карантин и режим самоизоляции в Новосибирске и области продлевается до первого летнего месяца.

До какого числа режим самоизоляции в Новосибирске

«Также на территории области до конца месяца продлеваются нерабочие дни, за исключением тех организаций, деятельность которых предусмотрена указом президента или отдельными постановлениями правительства и губернатора», — пояснил Андрей Травников.

Около недели назад, 11 мая, режим самоизоляции в Новосибирской области бессрочно продлили, но с некоторыми послаблениями. Ограничения местным властям пришлось продлевать по той причине, что в регионе фиксируется рост заболеваемости, что необходимо купировать на начальных стадиях.

Карантин в Новосибирске

Основные положения нового постановления:

1) Все ограничительные меры продляются на период с 11 мая до 31 мая.

2) Масочный режим сохраняется для транспорта и общественных мест и становится обязательным. Также он вводится для всех работников всех организаций.

3) Дистанционное образование продлено до окончания 2019-2020 учебного года

4) Занятия спортом на открытом воздухе и прогулки разрешены

Что касается последнего пункта, в документе он выглядит так: «при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок».